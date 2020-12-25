  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sepaş Enerji'den bilgi güncelleme çağrısı
Ekonomi

Sepaş Enerji'den bilgi güncelleme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:33:59 -
Sepaş Enerji'den bilgi güncelleme çağrısı

ANKARA (AA) - Sepaş Enerji, abonelerine bilgi güncelleme çağrısında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Sepaş Enerji'nin 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağladığı kaydedildi.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre yeni abonelik veya abonelik iptali gibi işlemlerde güncel bilgilerin Sepaş'a bildirilmesinin zorunluluk olduğuna işaret edilen açıklamada, aboneliğin bir başkası tarafından usulsüz biçimde devam ettirilmesine bağlı pek çok sorun yaşanabildiği aktarıldı.

Adres değişikliğinde bulunan tüketicilerin, aboneliği kendi üzerlerine almaları ve ayrıldıkları yere ait aboneliği de iptal ettirmeleri gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir başkasına ait aboneliğin kullanılması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili abonelikle alakalı bilgi alınamayacağı unutulmamalıdır. Abonelerimizin yeni hizmetler, ürünler ve kampanyalardan haberdar olabilmeleri için bilgi güncelleme işleminde bulunmaları yarar sağlamaktadır. Tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, abonelerimize ait TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cep telefonu numarası ve e-mail adresi gibi bilgilerin eksiksizce tarafımıza bildirilmesi tüketici sorumluluğu gereğidir. Abonelik bilgilerini henüz yenilememiş olan müşterilerimizi, www.sepas.com.tr web sitesi veya 444 5 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgilerini hızlı ve güvenli biçimde güncelleyemeye davet ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı
Sağlık

İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı

Zararlı olduğu düşüncesiyle ilaç kullanmayı reddeden hastasının röntgeni çekildiği zaman, akciğerlerinin su ile dolduğu görüldü. Durumu ağır..
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay