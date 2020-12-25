Sepaş Enerji'den bilgi güncelleme çağrısı

ANKARA (AA) - Sepaş Enerji, abonelerine bilgi güncelleme çağrısında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Sepaş Enerji'nin 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağladığı kaydedildi.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre yeni abonelik veya abonelik iptali gibi işlemlerde güncel bilgilerin Sepaş'a bildirilmesinin zorunluluk olduğuna işaret edilen açıklamada, aboneliğin bir başkası tarafından usulsüz biçimde devam ettirilmesine bağlı pek çok sorun yaşanabildiği aktarıldı.

Adres değişikliğinde bulunan tüketicilerin, aboneliği kendi üzerlerine almaları ve ayrıldıkları yere ait aboneliği de iptal ettirmeleri gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bir başkasına ait aboneliğin kullanılması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili abonelikle alakalı bilgi alınamayacağı unutulmamalıdır. Abonelerimizin yeni hizmetler, ürünler ve kampanyalardan haberdar olabilmeleri için bilgi güncelleme işleminde bulunmaları yarar sağlamaktadır. Tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, abonelerimize ait TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cep telefonu numarası ve e-mail adresi gibi bilgilerin eksiksizce tarafımıza bildirilmesi tüketici sorumluluğu gereğidir. Abonelik bilgilerini henüz yenilememiş olan müşterilerimizi, www.sepas.com.tr web sitesi veya 444 5 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgilerini hızlı ve güvenli biçimde güncelleyemeye davet ediyoruz."