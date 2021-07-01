Şentürk çocuklarımızı kuşatan büyük tehlikeye dikkat çekti

Çocuk sömürüsü iki taraflıdır. Yayıncı yapılan çocuk sömürülen çocuktur. Ahlak ve hukuk zeminlerinde bu izahı veya hafifletici gerekçesi olmayan suçtur. Bunun karşısında izleyici çocuklar da sömürülendir. TRT Çocuk kanalının reklam almaması bu sebeple hayati derecede önemlidir.

Başka bir diğer dert ise çocukların sömürülmesi. YouTube üzerinde çocukları üzerinden para kazanan aileler. Sosyal medyada çocukları üzerinden etkileşim alan aileler var. Kendi çocuklarını meta haline dönüştürüp sömüren aile sayısı giderek çoğalıyor.

Öte yandan şöyle yapanlar da var:

"Çocuk bezlemeyi öğretiyoruz" "Çocuklarda cinsel eğitim" gibi başlıklar altına gizlenerek pedofili yayıncılığı yapanlar,

"Çocuk LGBT" gibi başlıklar altında alenen pedofili yayınları yapanlar artıyor ve Türkiye'ye de sıçradı.

TikTok, 13'ten küçüklere ait ve yaşı büyük olsa bile çocukları yayınlayan 7 milyondan fazla hesabı kapattı. Aileleri ya da vasileri, çocukları canlı yayında para için soyunduruyorlar. Yetişkin elbiseleri giydirip en çok para veren kullanıcının istediği hareketleri yaptırıyorlar.

Gündeme gelmiyor. Gelmesin de. Detaylar saçılmasın ama devletin, ailelerin, medyanın, akademisyenlerin ve hukukçuların oturup çözüm bulması gereken bir derdimiz var. Giderek yayılıyor. TikTok'ta canlı yayınlarda para kazanmak için tarifi bile iğrenç çocuk yayınları var.