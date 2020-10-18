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Siyaset Şentop’tan suç ortaklarına tepki
Siyaset

Şentop’tan suç ortaklarına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:18:00 -
Şentop’tan suç ortaklarına tepki

Haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında masum sivillerin hedef alındığını belirten Şentop, “Hâlâ bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler” dedi. Şentop, Azerbaycan ile dayanışma amacıyla Twitter hesabına Azerbaycan bayrağını da ekledi. Öte yandan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti bugün Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Temaslarına Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim’de başlayacak olan Şentop, 20 Ekim’de ise Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecek.

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