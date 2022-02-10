Erdoğan'ın adaylığı hakkında net konuştu! Şentop noktayı koydu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şentop'un açıklamalarının satırbaşları:

(Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı) Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Beş yıl önce her şey konuşulmuş.

Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. İki dönem seçilme hakkı komisyon raporlarında da var.

Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi.

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