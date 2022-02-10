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Siyaset Erdoğan'ın adaylığı hakkında net konuştu! Şentop noktayı koydu
Siyaset

Erdoğan'ın adaylığı hakkında net konuştu! Şentop noktayı koydu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te tekrar aday olamayacağı yönündeki asılsız iddialara dair net açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:12:00 - 2022-02-10 11:36:17
Erdoğan'ın adaylığı hakkında net konuştu! Şentop noktayı koydu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şentop'un açıklamalarının satırbaşları:

(Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı) Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Beş yıl önce her şey konuşulmuş.

Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. İki dönem seçilme hakkı komisyon raporlarında da var.

Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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