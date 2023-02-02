Şentop'tan Nobel açıklaması! 11 ülke Erdoğan için başvurdu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldığını açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldı. 2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır." açıklamasında bulundu.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini desteklediklerini belirtti.
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