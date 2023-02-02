  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Şentop'tan Nobel açıklaması! 11 ülke Erdoğan için başvurdu
Siyaset

Şentop'tan Nobel açıklaması! 11 ülke Erdoğan için başvurdu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 15:34:00 -
Şentop'tan Nobel açıklaması! 11 ülke Erdoğan için başvurdu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldı. 2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır." açıklamasında bulundu.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini desteklediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Paludan'a: İnsan müsveddeleri...
TBMM Başkanı Şentop'tan Paludan'a: İnsan müsveddeleri...

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan Paludan'a: İnsan müsveddeleri...

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldi

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Haçlı zihniyeti' benzetmesi
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Haçlı zihniyeti' benzetmesi

Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Haçlı zihniyeti' benzetmesi

TBMM Başkanı Şentop: Kur’an-ı Kerim'e saldıran bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum
TBMM Başkanı Şentop: Kur’an-ı Kerim'e saldıran bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop: Kur’an-ı Kerim'e saldıran bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum

TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın tekrar aday olmasına dair açıklama
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın tekrar aday olmasına dair açıklama

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın tekrar aday olmasına dair açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23