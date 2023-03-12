  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Şentop'tan İstiklal Marşı mesajı
Siyaset

Şentop'tan İstiklal Marşı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 15:35:00 -
Şentop'tan İstiklal Marşı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"12 Mart 1921'de milli iradenin tecelligahı TBMM'de bütün mebusların ayakta alkışlarıyla ebedi milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, cesaretle başlayan, imanla büyüyen ve inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır. Her bir mısranın manası milli mücadelemizin ruhuyla mücessem marşımız, her biri sırrı mühim kelimelerle dokunmuş bayrağımızdır. Bu mukaddes bayrak sonsuza kadar milletimizin yüreğinde, vatan aşkının en gür sedası ve en coşkun ateşiyle dalgalanmaya devam edecektir. 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' dizelerindeki güçlü ifadesiyle istiklalimizin marşı; istikbalimizin yıldızı ve bağımsızlığımızın ebedi belgesidir.

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 102. yıl dönümü vesilesiyle Burdur mebusumuz, İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şahsında aziz vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük şairimizin duasıyla; 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Aziz Milletimizi hürmetle selamlıyorum."

TBMM Başkanı Şentop’un Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin mesajı
TBMM Başkanı Şentop’un Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin mesajı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TBMM Başkanı Şentop’un Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin mesajı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı
TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23