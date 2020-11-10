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Siyaset Şentop: Türkiye, yeni dünyanın kurucuları arasında yer almak istiyor
Siyaset

Şentop: Türkiye, yeni dünyanın kurucuları arasında yer almak istiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyanın kurucuları arasında yer almak isteyen Türkiye, kendisini yeniden inşa ediyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:11:00 -
Şentop: Türkiye, yeni dünyanın kurucuları arasında yer almak istiyor

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersine video konferansla katılan Şentop, salgınla beraber dünyanın yeni bir sürecin içine girdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

Hazırlıklı olmalıyız

“Dünyan 90’lı yılların başından itibaren bir değişimin içinde. ‘Küreselleşme’ denilen sürecin başladı. Yeni bir dünya için hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Hazreti Ali, ‘Çocuklarınızı bugün için değil, yarınlar için yetiştirin’ buyuruyor. Öğrenciler de bugün aldıkları eğitim-öğretimin sonuçlarını 10 sene sonra kullanabilecekler. Nereden nereye? ‘Bilgisayarları kullanabilir miyiz?’ dediğimiz bir süreçten, yaklaşık 20 sene içerisinde artık tamamen bu cihazlar üzerinden hayatın birçok alanındaki faaliyetimizi yürütebildiğimiz bir noktaya geldik.”

Yeni bir dünya kuruluyor

Türkiye’nin sözünün, gücünün etkisi olduğunu ifade eden Şentop, Türkiye’nin tarihi birikiminin varlığına ve bu birikimi ortak olarak yaşadığı toplumlara işaret etti. Türkiye’nin kendi sınırları dışında yaşadığı tecrübeleri hatırlatan Şentop, şöyle devam etti: “Yukarı Karabağ sorunu, Kuzey Afrika’daki gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler bağlamında bunları değerlendirebiliriz. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyanın kurucuları arasında yer almak için Türkiye de kendisini yeniden kuruyor.”

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Yorumlar

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