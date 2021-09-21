Şentop İspanya'da! Türkiye, Avrupa’nın güvenliği için elzem

Madrid’de İspanya Meclis Başkanı Meritxell Batet ile görüşen Şentop, şunları söyledi: “Türkiye’nin üyesi olduğu güçlü bir AB’nin gerek Avrupa gerekse bölgenin güvenlik, istikrar ve refahı bakımından elzem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin üye olmasıyla AB’nin güçleneceğini ve uluslararası planda etkin bir jeopolitik aktör olarak oynaması gereken rolü oynayabileceğini görmek gerekmektedir. Avrupa’da aşırı görüşlüler tarafından kullanılan söylemin dozunu artırdığı ve İslamofobi’nin artması karşısında, Avrupa içinde ve ötesinde toplumsal uyumda ciddi sıkıntıların baş gösterdiği görülmektedir.”