Şentop: Hükümeti artık vesayetçi vekiller değil, halkın kendisi seçiyor
AHaber’de canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 muhalefet partisinin birlikteliğinin en önemli vaatlerinden birinin parlamenter sisteme dönüş, bir diğerinin de sembolik cumhurbaşkanı olduğu aktarılarak, bu konuların teknik olarak bakıldığında kolay meseleler olup olmadığının sorulması üzerine, parlamenter sistemin Türkiye’de kayıt dışı siyaset yapan unsurlar ve vesayetçi sistem tarafından suiistimal edildiğini, kullanıldığını belirtti.
Bunun örnekleri olduğunu da dile getiren Şentop, 28 Şubat’ın bunlardan biri olduğunu söyledi. Şentop, sistem değişikliğinin en temel noktasının da bu olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Parlamento içinden hükümet çıkmasın, hükümet doğrudan halk tarafından seçilsin. Çok basite indirgeyecek olursak hükümet sistemi değişikliğinin özü bu. Bu, Türkiye’yi bu anlamda vesayetçi anlayıştan ve kayıt dışı siyaset unsurlarının etkisinden kurtaran bir husustur ve gerçek manada milletin belirleyeceği bir hükümeti sağlayan bir hükümet düzenidir.”