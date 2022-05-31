Şentop: Hükümeti artık vesayetçi vekiller değil, halkın kendisi seçiyor

Bunun örnekleri olduğunu da dile getiren Şentop, 28 Şubat’ın bunlardan biri olduğunu söyledi. Şentop, sistem değişikliğinin en temel noktasının da bu olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Parlamento içinden hükümet çıkmasın, hükümet doğrudan halk tarafından seçilsin. Çok basite indirgeyecek olursak hükümet sistemi değişikliğinin özü bu. Bu, Türkiye’yi bu anlamda vesayetçi anlayıştan ve kayıt dışı siyaset unsurlarının etkisinden kurtaran bir husustur ve gerçek manada milletin belirleyeceği bir hükümeti sağlayan bir hükümet düzenidir.”