  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak
Aktüel

Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKPM tarafından ocak ayında kabul edilen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın raportörlüğünü yaptığı rapor kapsamında düzenlenen konferansın açılışında konuşacak - AKPM Başkanı ve Belçika Parlamentosu Senatörü Rik Daems ile Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova konuk konuşmacılar olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:14:35 -
Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı"na katılacak.

TBMM Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre, Mustafa Şentop, TBMM ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Mülteci, Göçmen ve Yerlerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonunca ortaklaşa yarın düzenlenecek "Göçmen Çocukların Korunması Ve Kayıp Çocukların Kurtarılması" konulu konferansa çevrimiçi katılarak açılış konuşmasını yapacak.

Moderatörlüğünü AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın üstleneceği programa, AKPM Başkanı ve Belçika Parlamentosu Senatörü Rik Daems ile Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı ve AKPM Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Eski Raportörü Sahiba Gafarova konuk konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta, "Kayıp Göçmen Çocukların Korunmasında Parlamentoların Rolü", "Uluslararası Kuruluşların Faaliyetleri" ve "Tanıklar" olmak üzere 3 oturum gerçekleştirilecek.

- Farkındalık yaratılması amaçlanıyor

Konferans, AKPM tarafından 2020 yılı ocak ayında kabul edilen ve İstanbul Milletvekili Yaşar'ın raportörlüğünü yaptığı "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlıklı rapor kapsamında düzenleniyor.

Konferans ile bu rapor bağlamında bölgede ortaya çıkan kayıp mülteci ve göçmen çocuklar sorununa ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı, bu kişilerin hak ve hukukları korunarak temel hizmetlere erişimleri ücretsiz şekilde sağlandığı düşünüldüğünde, Avrupa'daki kayıp ve göçmen çocuklar sorununa dikkati çeken bu Konferans'ın, TBMM ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca ..
Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri
Aktüel

Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri

İstanbul’un en işlek bölgelerinden Taksim’e inşa edilen cami, CHP’li İBB tarafından bankamatiklerle gölgelendi. İBB, Taksim Camii’nin ön böl..
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket
Dünya

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı "Aliakmon" savaş gemisi skandal bir şekilde Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay