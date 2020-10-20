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Siyaset Şentop: Ermeni katliamını tüm dünya kınamalı
Siyaset

Şentop: Ermeni katliamını tüm dünya kınamalı

Kardeş Azerbaycan’a çıkarma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:14:00 -
Şentop: Ermeni katliamını tüm dünya kınamalı

Şentop ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan’da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Görüşme sonrası heyet Azerbaycan Milli Meclis binasını ziyaret etti.

Şehitlere dua ve karanfil

Türk heyeti Bakü’deki programı kapsamında Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü. Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile şehitlikleri de ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk heyetini kabulünde, TBMM heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan’ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, “tek millet iki devlet anlayışı” ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür

Aliyev, “Ermenistan’ın saldırıları başladığı andan itibaren aziz kardeşim Erdoğan’ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türk dışişleri ve milli savunma bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu” dedi. Başbakan Asadov ve Milli Meclis Başkanı Gafarova da çatışmaların ilk dakikalarından itibaren Türkiye’den her düzeyde gelen manevi destek için teşekkürlerini ilettiler.

Ermenistan bölge için tehdit

Temaslarını değerlendiren Şentop da, şunları dile getirdi: “Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Hukuk tanımaz bir organizasyondur. Sivilleri hedef alan bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir. Başta AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalıdır. Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar.”

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