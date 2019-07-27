Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!

Muhammet Kutlu Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te basın mensuplarıyla bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına değinen Şentop, şunları dile getirdi:

“Anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim. Ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir”

Şentop, 2023’e kadar bir erken seçim ihtimaline ilişkin de şunları söyledi:

“Yerel seçim sonuçlarına göre genel seçim kararı alınmasının yine Parlamenter Sisteme mahsus bir durum olduğu kanaatindeyim. Şimdi Türkiye’de öyle bir tablo yok. Gerek parlamento gerekse Cumhurbaşkanlığı Hükümeti stabil halde. Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum.”