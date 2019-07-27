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Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Şentop, "Erken seçim ihtimali sıfırdır!" dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te basın mensuplarıyla bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına değinen Şentop, şunları dile getirdi:

Anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim. Ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir

Şentop, 2023’e kadar bir erken seçim ihtimaline ilişkin de şunları söyledi:

Yerel seçim sonuçlarına göre genel seçim kararı alınmasının yine Parlamenter Sisteme mahsus bir durum olduğu kanaatindeyim. Şimdi Türkiye’de öyle bir tablo yok. Gerek parlamento gerekse Cumhurbaşkanlığı Hükümeti stabil halde. Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum.

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:27
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  3. TBMM
  4. Mustafa Şentop
  5. Meclis
  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi

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