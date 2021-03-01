Şentop: Darbecileri lânetle anıyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat darbesine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Darbenin faillerini, taşeronlarını, iş birlikçilerini lânetle anıyorum; mağdurlarını, mazlumlarını hürmetle selamlıyorum. Kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeyi gasp etmeyi hedefleyenler, Türkiye’nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir.”