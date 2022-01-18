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Siyaset Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan saldırıyı kınadı
Siyaset

Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, BAE'de İHA tarafından gerçekleştirildiği tespit eden saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 00:05:02 - 2022-01-18 00:05:02
Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kınadı. Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve yönetimine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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