Şentop Azerbaycan’da

Şentop’u, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve diğer yetkililer karşıladı.



Dünyaya mesaj



Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü katlayan Şentop ziyaretine ilişkin şunları söyledi: “TBMM’den kalabalık ve güçlü bir heyetle geldik. Farklı partilerden arkadaşlarımız var. Haklı davasında daima Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu, desteklediğimizi, aramızdaki ilişkinin ‘tek millet, iki devlet’ mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik.



83 milyonun duygusuyuz



Azerbaycan bayrağının bu topraklarda ilelebet dalgalanması için daima temennide ve duada bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, parlamentomuzun ve Türkiye’deki 83 milyon milletimizin görüşüdür. Temenileri ve duaları daima Azerbaycan ile beraberdir.”

Bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve başta mevkidaşı ile olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim’de de Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecek.