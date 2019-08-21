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Sento Caddesi baştan sona kadar yenileniyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin Karayolları 9.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
Sento Caddesi baştan sona kadar yenileniyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak kentin en büyük caddelerinden Sento Caddesi’ndeyürüttüğü yol bakım çalışmaları devam ederken, bazalt taşlarıyla yenilenen caddede çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.


Bağlar Belediyesi veKarayolları 9.Bölge Müdürlüğü’nün, şehir içi ulaşım ve trafiğinde önemli bir alanı oluşturan Sento Caddesi’ndekoordineli olarak yürüttüğü yaklaşık 60 milyon lira değerindeki alt yapı yenileme projesi,kentte etkili olan sıcak havaya rağmen devam ediyor. 50 bin metrekarelikalanı kapsayan kaldırım çalışmaları Karacadağ bölgesinden çıkan bazalt taşları değerlendirilerek yenilenirken, hem şehir içi hem şehir dışı ulaşımını sağlayan caddedeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.


“Önümüzdeki günlerde yeni hizmetlere başlayacağız”


İlçedeki alt yapı sorunlarını çözmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önümüzdeki günlerde yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri kazandırmak için tüm birimlerimiz ve ekiplerimizle beraber yoğun bir gayret içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda hizmet üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük yaşantısını kolaylaştırmak adına Bağlar’daki alt yapı eksikliğini gidermek üzere önümüzdeki günlerde bazı hizmetlere daha başlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
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