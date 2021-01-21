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Spor Şenol Güneş'ten itiraf: Keşke yapabilseydim
Spor

Şenol Güneş'ten itiraf: Keşke yapabilseydim

A Milli takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbol kariyerine ilişkin önemli itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:08:00 -
Şenol Güneş'ten itiraf: Keşke yapabilseydim

A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş d-smart'a özel açıklamalarda bulundu. A Milli takım'ın teknik patronu yaptıklarından yapamadıklarına kadar birçok konuya açıklık getirdi.

A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş d-smart'a özel yaptığı açıklalarda 'Futbol ülkesi olarak özellikle Latin Amerika'yı Brezilya'yı, Arjantin'i takip ettik, onların etkisi altında kaldık. Oyuncu üretimini ikinci planda tutan bir ülke iken oyuncu üretimi yaparak Avrupa'ya açılan bir ülke konumuna geldik. Bu üretimi yapabileceğimiz alanlardan bir tanesi de Asya olabileceğini düşünüyorum. Keşke genç olsam da sadece Kore değil Japonya, Avustralya, Özbekistan, Çin, aynı şekilde Ortadoğu ülkelerini de içine alan bir tanıma dönemi geçirebilseydim.' ifadelerini kullandı

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