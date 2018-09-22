Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı

UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Sarpsborg zaferiyle güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı kritik Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı.

Takımda moraller yerinde olsa da teknik direktör Şenol Güneş ise teyakkuzda...

Rakibin Dinamo Zagreb'den aldığı 4-1'lik mağlubiyetin yarasını kendilerinde sarmak isteyeceğini talebelerine aktaran usta çalıştırıcı, yaşanacak zorlu atmosfer nedeniyle uyarılara başladı.

"Fenerbahçe, ligdeki kötü sonuçları ve Avrupa'daki yenilgi sonrası var olma maçına çıkacak" diyen siyah-beyazlı hoca, "Tahrik ve gerginlikler olabilir, zaten tecrübeli bir takımız ama yine de bunlara dikkat edin. İlk dakikadan itibaren üzerimize gelmek isteyecekler. Bunun için de sabretmek zorundayız. Sakin kalıp kontrollü oynayan kazanır" dediği bildirildi.

BİR FORMAYA 5 ADAY VAR

Öte yandan Güneş'in idmanlarda daha hızlı pas yapılmasını istediği de gelen haberler arasında. Medel'in cezası nedeniyle forma giymeyeceği derbide 5 isim Şenol Güneş'ten forma bekliyor. Göreve en yakın adaysa Necip Uysal durumunda. Ayrıca Tolgay'ın da şansı yüksek. Oynatacağı 10 oyuncuyu kafasında büyük oranda belirleyen usta hocanın, 11. forma için adayları ve şansları ise şöyle:

NECİP UYSAL - Formaya en yakın isim. Güneş onu her fırsatta değerlendirmek istiyor.

TOLGAY ARSLAN - F.Bahçe'nin durumundan yararlanmak isteyen Güneş daha fazla hücum takımı yapmak için Tolgay'ı sahaya sürebilir.

ADRIANO - Daha önce ön liberoda denediği Brezilyalı futbolcudan verim almıştı.

PEPE - Real Madrid'de yıllarca ön libero oynadı. Roco'nun Sarpsborg performansı bir sürpriz yaptırabilir.

ATIBA - Şenol Güneş hiçbir zaman bir daha önce hiç oynatmadığı bir oyuncuyla derbiye başlama riskine girmedi ama tecrübeli oyuncuyla bunu deneyebilir.