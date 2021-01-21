Şenol Güneş'ten dikkat çeken 'yabancı oyuncu açıklaması

20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcular, teknik direktör ve otobüs şoförünün anıldığı ''Son Deplasman'' programı, Samsun Büyükşehir Belediyesi TV (SBBTV) tarafından Youtube üzerinden canlı olarak yapıldı. Erdoğan Arıkan’ın moderatörlük yaptığı programa canlı olarak bağlanan Şenol Güneş, Türk futbolu ve süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Atanır, Teknik Direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan’ın hayatını kaybettiği kazanın 32. yıldönümü hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kaza günü biz de deplasmana gidiyorduk. Kazanın ardından da çok üzüldük. O gün Samsunspor’da oynayan birçok kişi benim daha önceden takım arkadaşımdı. Tüm spor camiasının başı sağ olsun. Güzel olan taraf, bu acı sahipleniliyor ve etrafında birleşiyorlar. Samsun, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’daki ilk adımı ile Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı kenttir. Samsun sporda da büyük bir kenttir. Bizim zamanımızda da çok iyi oyuncuları vardı. Üretebilen ve yarıştırabilen bir kenttir. Bana göre olmaları gereken yer sadece Süper Lig değil, Avrupa kupalarına katılım potansiyeli olabilecek bir şehirdir. Bunu söylerken ezbere konuşmuyorum. Camiası da buna müsait. Camianın da sıkıntıları var, aynı Trabzon gibi. Bu şehrin içerisinde kısır döngüler, ufak tefek konularda birbirleri ile kavgalar, büyük hedefi değil de küçük şeyleri düşünerek asıl hedeften şaşıldığı dönemler olabiliyor. Başarı ve başarısızlığın görüldüğü bir kent olarak yeniden bir vizyon çiziliyor. Ertuğrul Sağlam’ın tecrübesi var, Samsun’da yaşamış, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir hoca. Bazı işler çok dengeli gitmiş. Bu aklıselimin sahip olduğunu gösteriyor. Onlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Benim için şu anda yabancı oyuncu serbest olsa hiç umurumda değil”

Her zaman gündemde olan yabancı oyuncu sayısına da değinen Şenol Güneş, “Türk futbolu ile ilgili düşüncemiz var. Ben Milli Takım antrenörü olduğumdan bazı şeyleri söyleyince kulüpçülük anlayışında biraz tartışmaya ortamına giriyorum. Bunları daha sonra değerlendireceğim. Kulüp yapıları, altyapılar, yabancı oyuncu konusu, üretim, yarışma ve rezerv lig gibi birçok konu var. Kulübün yapısı ile federasyon arasındaki bağda sıkıntı var. Biz sadece yabancı oyuncu sayısını konuşuyoruz. Bir 11, 14, 16. Bu çok dalgalanma oluyor. Bunun da en doğrusu ekonomik olarak, üretim olarak ne olması gerektiğini hepimiz ortaya koyacağız. Sadece benim dememle değil. Bu konuda epey bir hazırlık yaptık. Demegoji yapanlar var. O şekilde provoke edip, kullananlar var. Benim için şu anda yabancı oyuncu serbest olsa hiç umurumda değil. Çünkü benim kadrom zaten beni 5 sene taşır. Yeni oyuncuların üretilmesi şart. Şu anda ekonomik olarak bazı kulüpler mecburiyetten genç oyuncuları oynatıyor. O, onların lehine.

Ben demiyorum ki, ‘yabancı almayın.’ Yabancı da alın ama şuna benzer, ‘Sizin paranız çok, 10 tane tişört alıyorsunuz 1 tanesini giyiyorsunuz.’ Paranız azsa o tişörtü alırken, bakarsınız, incelersiniz. 50-10 TL vermiyorsunuz, 3-5 milyon veriyorsunuz. Kulüplerimizin hepsi borçta. Bugün borcu olmayan kulüp yok maalesef. O yüzden hem ekonomisini düzeltecek, ekonomik teknik yapısını ve idari yapısını oluşturacak ama onları da düşünecek bir yapı. Bugün devleti çıkarın aradan bir şey yok. Bazı başkanlar veriyor. Ama onların da vermesine gerek kalmasın, lazım olduğu zaman kullansın. Yoksa parayı ver, kulüp borçlansın, başkanın da parası gitsin. Şimdi Şampiyonlar Ligine gitseniz, UEFA’ya gitseniz ne olacak? Başarı alsanız da harcanan para gelmeyecek. Rakamlar yükseliyor ve o para geri gelmiyor” şeklinde konuştu.