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Spor Şenol Güneş'ten Devlet Bahçeli'ye cevap! Sen ne diyorsun be hoca
Spor

Şenol Güneş'ten Devlet Bahçeli'ye cevap! Sen ne diyorsun be hoca

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden söz konusu eyleme tepki göstereceğine ne idüğü belirsiz bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:25:00 -
Şenol Güneş'ten Devlet Bahçeli'ye cevap! Sen ne diyorsun be hoca

Beşiktaş-Antalyaspor maçının kapalı tribününde “hükümet istifa” sesleri yükselmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden söz konusu eyleme tepki göstereceğine ne idüğü belirsiz bir açıklama yaptı. 

Fanatik Beşiktaş’lı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bir grup taraftarın provokasyonuna tepki gösterip Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesini yorumlayan Güneş, "Kavgayı hiç doğru bulmuyorum. Şu anda bir şeyler söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Her görüşte bir suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım. Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz" dedi.

 
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