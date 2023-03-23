  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vali Gökmen Çiçek gönülleri fethetti

6'lı masadan İnce'ye siyasi rüşvet!

Abdullah Ağar'dan Milli Muharip Uçak'la ilgili flaş detayı açıkladı: Bir yol kazası olmazsa...

Alkolik utanmaz uçağı karıştırdı! Hostesin sözleri olayın bile önüne geçti

Deprem bölgesi için uyarı! Meteoroloji duyurdu

6'lı masanın genel başkanlarına HDP çağrısı

Duran Kalkan'dan yoldaşı Kılıçdaroğlu'na yeni mesaj: Erdoğan-Bahçeli yönetimi tez elden yıkılmazsa...

Türkiye'den dünyayı sallayacak bor karbür hamlesi! ABD satışını önümüzdeki 10 yıl boyunca kapattı

Bankada altını olanlar dikkat! Haluk Özdil 'Büyük bir rezalete sürüklendik' diyerek uyardı

Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...
Spor Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması
Spor

Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-03-23 20:08:00 -
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Süper Lig'in 27’nci haftasında Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş, takıma geç katılan Dele Alli ile ilgili, “Dele Alli geldi. Haberiniz olsun. Dün bir espri yaptım, hepiniz terse düştünüz. Tabii ki ceza alacak. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse merak etmesin. Biz kimseyi kaybetmeyiz” açıklamasını yaptı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular ilk bölümde salonda çalışma gerçekleştirdi.

Ardından koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman; minyatür kale çalışmalarıyla sürdü. Siyah-beyazlılarda dünkü antrenmanda yer almayan Dele Alli ile Salih Uçan çalışmalara katılırken; milli takım kamplarından bulunan oyuncular ve Fernandes ile Rosier antrenmanda yer almadı. Genç oyuncu Tayyip Talha Sanuç ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanda basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan teknik direktör Şenol Güneş, takıma geç katılan Dele Alli ile ilgili, “Dele Alli geldi. Haberiniz olsun. Dün bir espri yaptım, hepiniz terse düştünüz. Tabii ki ceza alacak. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse merak etmesin. Biz kimseyi kaybetmeyiz” dedi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23