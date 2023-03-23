Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular ilk bölümde salonda çalışma gerçekleştirdi.

Ardından koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman; minyatür kale çalışmalarıyla sürdü. Siyah-beyazlılarda dünkü antrenmanda yer almayan Dele Alli ile Salih Uçan çalışmalara katılırken; milli takım kamplarından bulunan oyuncular ve Fernandes ile Rosier antrenmanda yer almadı. Genç oyuncu Tayyip Talha Sanuç ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanda basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan teknik direktör Şenol Güneş, takıma geç katılan Dele Alli ile ilgili, “Dele Alli geldi. Haberiniz olsun. Dün bir espri yaptım, hepiniz terse düştünüz. Tabii ki ceza alacak. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse merak etmesin. Biz kimseyi kaybetmeyiz” dedi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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