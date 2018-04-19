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Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı

Fenerbahçe derbisinde yabancı madde atılan Şenol Güneş'in kafasına soyunma odasında 5 dikiş atıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:25

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı maddelerin ardından tatil edildi. Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı. 

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, MAÇ TATİL EDİLDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı ayırmaya çalışan Şenol Güneş'in kafasında tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti, yerde kalan Şenol Güneş daha sonra soyunma odasına götürüldü. 

Soyunma odasında doktorlar Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş attı. Olayların ardından hakem Mete Kalkavan, yardımcıları ve Beşiktaş takımı soyunma odasına gitti. Kalkavan, maçın tatil etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Soyunma odasında kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, sedyeye koyulduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:25
  1. Şenol Güneş
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  3. şenol güneş dikiş atıldı
  4. derbi
  5. Fenerbahçe
  6. Beşiktaş

YORUM YAZ

  • DalmanDalman7 sa önce
    Bu bir vahşet.dehset hattâ fecaat.dag başımı burası rakibin teknik direktörünün başı yariliyor
  • Mevlut YamanMevlut Yaman7 sa önce
    Ne mi düşünüyorum.Maç fazla izlemem sevmemde bu gün torunum ziyaretime gelmiş bu vesile ile izledim,Şenol Güneşe attığı madde ile yaralayan,piskopat (soytarı) ellerine kına yaksın.. :(
  • Yunus 16Yunus 167 sa önce
    ŞEREFSİZ VANDALLAR, ALÇAKLAR.
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