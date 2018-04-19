Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı maddelerin ardından tatil edildi. Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, MAÇ TATİL EDİLDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı ayırmaya çalışan Şenol Güneş'in kafasında tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti, yerde kalan Şenol Güneş daha sonra soyunma odasına götürüldü.

Soyunma odasında doktorlar Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş attı. Olayların ardından hakem Mete Kalkavan, yardımcıları ve Beşiktaş takımı soyunma odasına gitti. Kalkavan, maçın tatil etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Soyunma odasında kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, sedyeye koyulduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.