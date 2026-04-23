Nefesler Tutuldu! Türk Yıldızları Çanakkale Semalarını Salladı
Türk Yıldızları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Çanakkale semalarında özel bir gösteri gerçekleştirdi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Balıkesir’in Bandırma ilçesinden havalanan 7 pilot, Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı üzerinde uçuş yaptı. Gösteri boyunca farklı formasyonlar ve akrobasi hareketleri sergileyen ekip, izleyenlere etkileyici anlar yaşattı.
Yoğun ilgi gören gösterinin ardından Türk Yıldızları’nın, 25 Nisan’da düzenlenecek Çanakkale Kara Savaşları anma etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi üzerinde de bir uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor.