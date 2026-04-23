  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık Depresyonun beyin haritası ilk kez çıkarıldı: İki hücre türü tedavi için yeni umut oldu
Sağlık

Depresyonun beyin haritası ilk kez çıkarıldı: İki hücre türü tedavi için yeni umut oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Depresyonun beyin haritası ilk kez çıkarıldı: İki hücre türü tedavi için yeni umut oldu

Yeni bir araştırmada, depresyonla ilişkili belirli beyin hücreleri ilk kez ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, bu bulgunun daha hedefe yönelik ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine kapı aralayabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, depresyonun arkasındaki beyin hücrelerini ilk kez net şekilde tanımladı. Araştırmanın, McGill Üniversitesi ve Douglas Enstitüsü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Elde edilen bulguların, depresyonun yalnızca duygusal değil, aynı zamanda biyolojik bir temele dayandığını daha açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

İKİ KRİTİK HÜCRE ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmada, depresyonu olan kişilerde iki farklı beyin hücresinin farklı çalıştığı tespit edildi. Bunlardan birinin duygu ve stres tepkisini yöneten sinir hücreleri, diğerinin ise beyindeki bağışıklık sistemiyle ilişkili hücreler olduğu aktarıldı.

Araştırmayı yürüten isimlerden Gustavo Turecki, "Depresyonda hangi hücrelerin etkilendiğini ilk kez net biçimde görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu hücrelerdeki değişimlerin, hastalığın nasıl ortaya çıktığını anlamada önemli bir ipucu sunduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu keşfin gelecekte daha hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, bu hücrelere odaklanan tedavilerin, mevcut yöntemlere göre daha etkili sonuçlar verebileceğini değerlendiriyor.

Turecki, "Depresyon sadece duygusal bir durum değil, beyinde ölçülebilir değişimlerin sonucudur" diyerek bulguların önemine dikkat çekti.

Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!

Dünya

Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!

Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü

Sağlık

Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü

Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu

Sağlık

Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23