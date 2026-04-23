Depresyonun beyin haritası ilk kez çıkarıldı: İki hücre türü tedavi için yeni umut oldu

Bilim insanları, depresyonun arkasındaki beyin hücrelerini ilk kez net şekilde tanımladı. Araştırmanın, McGill Üniversitesi ve Douglas Enstitüsü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Elde edilen bulguların, depresyonun yalnızca duygusal değil, aynı zamanda biyolojik bir temele dayandığını daha açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

İKİ KRİTİK HÜCRE ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmada, depresyonu olan kişilerde iki farklı beyin hücresinin farklı çalıştığı tespit edildi. Bunlardan birinin duygu ve stres tepkisini yöneten sinir hücreleri, diğerinin ise beyindeki bağışıklık sistemiyle ilişkili hücreler olduğu aktarıldı.

Araştırmayı yürüten isimlerden Gustavo Turecki, "Depresyonda hangi hücrelerin etkilendiğini ilk kez net biçimde görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu hücrelerdeki değişimlerin, hastalığın nasıl ortaya çıktığını anlamada önemli bir ipucu sunduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu keşfin gelecekte daha hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, bu hücrelere odaklanan tedavilerin, mevcut yöntemlere göre daha etkili sonuçlar verebileceğini değerlendiriyor.

Turecki, "Depresyon sadece duygusal bir durum değil, beyinde ölçülebilir değişimlerin sonucudur" diyerek bulguların önemine dikkat çekti.