Şenol Güneş'i hiç böyle görmediniz! Gelişme herkesi şaşkına çevirecek...

Süper Lig' verilen arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda bu skor Şenol Güneş'i bir hayli sinirlendirdi.

Beşiktaş, milli ara sebebiyle lige verilen arayı, Ümraniyespor maçıyla değerlendirdi. Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptıkları maçtan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Beşiktaş'ta büyük bir sürpriz yaşandı.

Alınan 2-0'lık mağlubiyetin yanında takımının istediği performansı sergileyememesine çok kızan Şenol Güneş uyarılarda bulundu. Güneş, "Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Hem de adı üstünde hazırlık maçı. Taraftar yok, medya yok. Siz de yoksunuz! Böyle forma rekabeti olmaz. Yaptığımız idmanlar, çalışmalar sahaya yansımıyor ise hepimizde eksiklik var demektir. Bu maçta gördük. Böyle gitmemeli. dedi.

TÜM TAKIMI EVE GÖNDERDİ

Alınan mağlubiyete bir hayli sinirlenen Şenol Güneş, tüm takıma 1 gün izin vererek evlerine yolladı. Şenol Güneş, "İdmanlardaki performansınızın daha da üzerine ekleyerek maçlara taşımalıyız. Ancak tam tersi görüntü oldu. Teknik ekip ne yaparsa yapsın, sizlerin vereceğiniz karşılık ile orantılı. Bu yüzden yarın izin yapın. Tamamen boş ve motive şekilde gelin" dediği öğrenildi.

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