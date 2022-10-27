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Spor Şenol Güneş'e şok tepki!
Spor

Şenol Güneş'e şok tepki!

Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'a imza atma aşamasında olan Şenol Güneş için Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:24:00 -
Şenol Güneş'e şok tepki!

Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'a imza atma aşamasında olan Şenol Güneş için Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

Süper Lig 'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş , geride kalan 11 haftada alınan sonuçlardan memnun kalmadı. Fransız teknik direktör Valerien Ismael'e olan güveni sarsılan Ahmet Nur Çebi yönetimi, Atakaş Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından kararını verdi.

Siyah-Beyazlılar'da Valerien Ismael ile yollar ayrılırken hoca adayları arasında öne çıkan Şenol Güneş ile görüşmeler başladı. Yönetim ile bir araya gelen Şenol Güneş, anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adamın en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş cephesinde bu gelişmeler olurken, Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. 2019 yılında kariyerini Bordo-Mavililer'de sonlandıran eski kaleci, Trabzonsporluluğu ile bilinen Şenol Güneş'e göndermede bulundu.

Sosyal medya platformlarından Instagram'da bir hikaye paylaşan Onur Kıvrak, 2009/10 ile 2012/13 sezonları arasında hocalığını yapan Şenol Güneş'e "Bir kalbe iki sevda sığmaz." dedi.

 

 


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