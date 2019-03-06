



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.