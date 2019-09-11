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Şenol Güneş: "İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz.

11 Eylül 2019 Çarşamba 01:41
Şenol Güneş: "İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda’yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor, iyi durumdayız. İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti" dedi.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 20-25 dakika fazla pozisyon bulamadıklarını söyleyerek, "Andorra maçı ile bu müsabakadaki düşüncemiz aynıydı. Oyun akıcılığı bakımından saha zemini daha uygundu. Oyun da skor da kendiliğinden geldi. Böyle takımları hep yenmemiz gerekiyor. Sürprize izin vermedik. İki maçta 6 puan aldık. 2020 Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti"


Milli takımın iyi yolda olduğunun vurgulayan Güneş, "Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda’yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor. İyi durumdayız. İzlanda beraberliği veya galibiyeti olsa bitmişti. Arnavutluk zor bir takım. Deplasmanda da iyi oynuyorlar. Tanıyorlar bizi. Bir ay zamanımız var. Ekim ayında oynayacağız. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi niyetle oynuyorlar. Biz bir ekibiz. Aile havasını herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık" diye konuştu.



"Hangi oyuncu oynarsa oynasın milli takım oyuncusu"


Oyuncu seçimlerini şartlara göre yaptıklarını belirten Şenol Güneş, "Hangi oyuncu oynarsa oynasın milli takım oyuncusu. Seçimler, şartlara ve futbolcunun durumuna göre değişiyor. Çağlar da, Kaan da benim için önemli. Neden bu oyuncu oynamadı diye malzeme çıkarmak doğru değil. Hakan ve Cenk geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha da iyi bir Cenk istiyoruz. Abdülkadir’i ilk defa milli olsun diye sahaya koydum. Enes’e borçlu kaldım. Onu da öderiz inşallah. Enes de gol atarak bize cevabını verir" ifadelerini kullandı.



"Değişiklikleri normal"


Andorra maçına göre 5 farklı futbolcu ile maça başlamasıyla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Tartışmamızı burada yaparsak daha iyi olur. İki maç yapıyorsunuz. Fiziksel düşüşler ve rakibe göre değiştirdiğimiz oyuncular vardır. Bunların oynaması çok önemli. Emre’yi geçen maçta bayağı zorladık. Bugün de oynamayı çok istedi ama bu, ona başka sıkıntı getirebilirdi. Hakan gibi oyuncuya saygı duymakta yarar var. Değişiklikleri normal görüyorum. Umut bugün daha iyi oynadı. Cenk’i zorladık" dedi.



"Samimi destek istiyoruz"


Milli Takıma karşı yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Birlikte başaracağımızı söyledik. Halktan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı altında hakarete varan şeyler oluyor. Bu, kültürümüzün geriye gitmesine neden oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek. Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Bu, Türkiye’nin milli takımı. Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda da herkesin milli takımı. Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye’nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 01:41
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