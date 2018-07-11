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Şenol Güneş itiraf etti: Bende bilmiyorum

Gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, idmanı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:52
Şenol Güneş itiraf etti: Bende bilmiyorum

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah Beyazlı ekibni tecrübeli teknik adamıŞenol Güneş akşam idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Burada sizlerle birlikteyiz. Bilmediğim şeyleri sizlerden öğreniyorum. Yaramazlıklar oluyormuş. Böyle bir şey yok. Sizden ricam gördüklerinizi yazın."

"Biliyorsunuz transferle ilgili kararları başkan veriyor. Cuma günü gelecek, ondan öğrenirsiniz. Ben takımdan ve takımı geliştirmekten sorumluyum. Ben kulübün, başkanın üzerinde hiçbir zaman olmadım. Fikirlerimi söylerim. Haddimi bilirim. Haddini bilmeyene de cevabını veririm ama."

"BAŞKAN GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAKTIR"

"Transferde ne olacağını ben de bilmiyorum. Transfer için ekonomi gerekiyor. Başkan geldiği zaman gerekli açıklamaları yapacaktır."

"Vagner Love iyi oyuncu. Zaten iyi çalışıyordu ama şanssız dönemden geçti. Üst üste maçlarda goller kaçırdı. Yeteneğini zaten biliyoruz fakat üretmediğimiz zaten hep tartışılır. Bundan dolayı da güven kaybı oluyor. Negredo için de geçerli."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:52
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş

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