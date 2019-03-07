Şenol Güneş: Evet bir hatam var Şenol Güneş: "Evet bir hatam var.

Şenol Güneş: "Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak ’haziranda gelirim’ dedim. ’O zaman martta kimi getireceğiz hocam’ dediler haklı olarak. ’Kulüp var’ dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF’nin kulüpten izin almasına gerek olmadığı yönünde"

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