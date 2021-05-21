Şenol Güneş en zorlu sınavı açıkladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile karşılaşacakları açılış maçının önemine dikkati çekerek hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Şenol Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020 öncesi milli takımın son durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

EURO 2020'ye iyi bir sonuç alarak başlamak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Bizim için gruptaki üç karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç. Üç takım arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı koyuyorum. Açılış maçında karşılaşacağız. Her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer alan ve futbol ülkesi olan bir takım. İtalya maçında iyi oynamak ve başarılı olmak bize çok büyük katkı yapacak. Alacağımız iyi sonuç, galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama mağlubiyet de bizi bitirmez. İtalya maçını kazansak da yine garanti değil, Galler ve İsviçre karşılaşmaları da önemli. Hedefimiz gruptan çıkmak, bunun için de güzel futbol oynamak ve fair play duygularından asla vazgeçmemek." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, yarı final maçlarının yanı sıra finale ev sahipliği yapacak Wembley Stadı'nın kendisi için ne ifade ettiği yönündeki soruya ise "Wembley güzel saha. Londra önemli. Gruptan çıktıktan sonra gidebiliyor ya da direkt finalde orada olabiliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Hedefleri hep çok uzun vadeli düşünüyorum ama buna takılmam, öncelikle merdivenin ilk basamağını düşünürüm. İlk hedefimiz İtalya maçı ve gruptan çıkmak." şeklinde cevap verdi.

Gruptaki rakiplerin oyun tarzını da değerlendiren Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Galler yeni bir takım yaptı. Ryan Giggs ayrıldı ve yeni bir hoca geldi. Genelde İngiltere'de oynayan üst seviye oyunculara sahip. Savunmayı iyi yapan ve kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre de üst seviye bir takım. Oyuncuları iyi liglerde görev yapıyor. Teknik özelliği iyi ve hücum varyasyonlarını iyi yapan bir takım. İtalya ise her ikisini de iyi yapıyor. Takım olarak iyi olmamız gerekiyor. Takım oyunu içerisinde bazı oyuncular öne çıkabilir. Üç rakibimiz de güçlü. FIFA sıralamasında hepsi bizden iyi durumda. Biz 29. sıradayız fakat onlarla yarışabileceğimizi, onları geçebileceğimizi ve başarmak için her şeyi verebileceğimizi biliyoruz. Kendimizi buna göre hazırlıyoruz."

"Serdar Dursun'u ileride tabii ki değerlendirebiliriz"

Şenol Güneş, Almanya'da sergilediği performansla gündeme gelen ancak milli takım kadrosunda yer almayan Serdar Dursun'u ileride değerlendirebileceklerini ifade etti.

Serdar Dursun'un başarısını önemsediğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Serdar ile Kenan Karaman aynı ligde oynuyor. Ancak Kenan'ı kullandığımız için 'Burak'tan sonra Kenan mı Serdar mı?' derseniz Kenan'ı düşünüyorum. Belki ileride konuşulabilir. Yetenekleri var. Son maçlarda daha çok toparladı. Serdar gol atabilen, savaşçı bir oyuncu. Şu an tercihimiz Burak, Kenan, Enes oldu. Bu kamp için takımla tanışsın, beraber olsun, direkt bir santrfor düşündüğüm için de Halil Dervişoğlu'nu düşündüm. İleride tabii ki değerlendirebilir." şeklinde konuştu.

"Her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum"

Geniş bir kaleci rotasyonuna sahip olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istediğini belirtti.

Bu sene Türk kalecilerin Avrupa'ya transfer olabileceğini dile getiren Güneş, "Kaleci farklı bir konumda. Takımlar kalecilerden pek vazgeçemiyor. Muslera varken Galatasaray kaleci almaz. Takımlar oturan kalecileri satmaz. Kaleciyi bırakırsanız dengeler bozulur. Trabzonspor belki Uğurcan'ı satacak. Belki ondan sonra 3-4 oyuncu daha gidecek. Gidenler, başka oyuncuların da önünü açıyor. Her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum. Ülkeye döviz kazandırmasını, ülkenin tanıtımına katkı yapmasını isterim. Giden oyuncuların sayısının çok olmasını isterim, bu sene olacak gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla sayıda oyuncu üretmeleri gerektiğini aktaran Şenol Güneş, "Biz kaleci, stoper, forvet, orta saha oyuncularını hazır almaya çalışıyoruz. Artık Burak'ın gidişiyle bu değişti. Daha önce de Cenk gitmişti ama o fazla oynayamadı. Burak bir çıkış yakaladı. Umarım sayıları artar. Gidecek ilk kaleci de örnek olacaktır, onun gidişi önemli. Kaleci yalnız adamdır. Yalnızlığını da hissettirmeden takımı taşıması gerekir. İnşallah başarılı kalecilerimiz bu sene gider. Şu an 4 kalecimiz var. Ayrıca Berke, Ersin, Doğan, İrfan Can var. Birçok kaleciye sahibiz." şeklinde görüş belirtti.