Şenol Güneş Arnavutluk maçı öncesi uyardı! Şenol Güneş, yapılan son antrenmanda oyuncularına Arnavutluk maçı için uyarılarda bulunarak işi ilk yarıda bitirmenin üstünde durdu.

A Milli Takımımız, Arnavutluk ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki çalışma Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde yapıldı. Güneş, Arnavutluk karşılaşmasının önemine değinirken oyuncularına, "Rakibimiz güçlü bir takım. Gol gecikirse dirençleri artar, işimiz zorlaşır. İlk devrede atacağımız goller bizi hedefe rahat ulaştırır" dedi.

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