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Gündem Şenocak'dan Müslüman âlemine dikkat çeken çağrı!
Gündem

Şenocak'dan Müslüman âlemine dikkat çeken çağrı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'dan Gazze'de yaşanan saldırılara ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 15:20:00 -
Şenocak'dan Müslüman âlemine dikkat çeken çağrı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Günlerdir siyonist İsrail güçlerinin zulmüne uğrayan Gazze'de ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor. Yaşanan insanlık zulmüne karşı batılı güçler sessizliğini korurken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'dan Müslüman âlemine dikkat çeken bir çağrı geldi.

Şenocak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Batılıların İşgal edilen Filistin topraklarında kurduğu İsrail, devletten ziyade bir karakoldur. Bu karakolun zulmüne son vermenin tek yolu yeniden İslam birliğini kurmaktır. Bu zordur.Lakin katledilen Müminlerin hesabını sorabilmek için bundan başka yol yoktur" dedi.

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