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Şenocak: “Vatandaşlar mağdurluk pozisyonu oluşturulmadan en iyi şekilde ağırlandı”

Kağıthane’de dün çöken binanın çevresinde incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, “Burada mağdurluk pozisyonu oluşturulmadan bütün arkadaşlarımız en iyi şekilde ağırlandılar.

23 Nisan 2019 Salı 18:22
Şenocak: “Vatandaşlar mağdurluk pozisyonu oluşturulmadan en iyi şekilde ağırlandı”

Kağıthane’de dün çöken binanın çevresinde incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, “Burada mağdurluk pozisyonu oluşturulmadan bütün arkadaşlarımız en iyi şekilde ağırlandılar. Ondan sonraki süreci yakından takip ediyoruz. Süreci el birliğiyle tamamlayacağız.” dedi.



Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde toprak kayması sonucu önce araçlar kaymış ardından da vatandaşların dakikalar önce boşalttığı bina çökmüştü. Ardından tüm kurumların teyakkuza geçtiği olayda, kayma riski olan çevredeki 24 binadaki vatandaşlar tahliye edilmişti. Olayın ardından bugün akşamüstü AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıkılan binanın çevresinde incelemelerde bulundu.



“Vatandaşlar mağdurluk pozisyonu oluşturulmadan en iyi şekilde ağırlandı”


Bölgedeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Şenocak, “Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Valilik dahil en yetkili organlarımız işin içerisindedir. Bakanlık yetkilisi arkadaşlar o süreci takip ediyor. Burasının en hayırlı şekilde çözülebilmesi için devletimiz üzerine düşen görevi yerine getirecektir. En ufak şüpheniz olmasın. Önemli olan burada bir can kaybının olmamasıdır. Bizim tesellimiz bu noktadadır. Geri kalan bir şekilde halledilir. Sağ olsun burada mağdurluk pozisyonu oluşturulmadan bütün arkadaşlarımız ilgili yerleri en iyi şekilde ağırlandılar. Ondan sonraki süreci yakından takip ediyoruz. Süreci el birliğiyle tamamlayacağız. Tespitler devam ediyor. Gerekli incelemeler yapılsın, net bilgiler vereceğiz. Şu anda ölçüm yapılıyor." diye konuştu.



Öte yandan şuana kadar bölgede tahliyesi tamamlanan 130 daire içinden yaklaşık 82’sindeyaşayan 360 vatandaşın değerli eşyalarını aldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:22
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