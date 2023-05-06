Senin o bıyıkların dökülsün e mi! Komünist yazardan skandal "Bayraktar" çıkışı

Terör örgütlerinin kuyruğuna takılıp "anti emperyalistçilik" oynayan Birgün gazetesi yazarı Berkant Gültekin, Togg, TCG Anadolu ve Bayraktar gibi yerli ve milli projelere kirli dilini uzattı. AK Parti iktidarına yönelik "Yönetiminizin 20. yılında prototip arabaları sokaklarda gezdirmekle, iki-üç gemiyi yüzdürmekle, dron uçurmak ya da “Eyy Amerika” diye bağırıp çağırmakla anti-emperyalist olamıyorsunuz" ifadelerini kullanan Gültekin, pespaye yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Geçmiş ayan beyan ortadayken Erdoğan ve ekibi şimdi kendi iktidarlarına “bağımsızlıkçılık” gömleği dikmeye çalışıyor. Emperyalizmin güncel ihtiyaçları Erdoğan’a yeşil ışık yakmıyor diye AKP iktidarının “anti-emperyalist” olarak nitelendirilebileceğini sanıyorlar.

Bağımsızlık mücadelesi, ideolojik bir duruş ve tarihsel bir perspektif gerektirir. Yönetiminizin 20. yılında prototip arabaları sokaklarda gezdirmekle, iki-üç gemiyi yüzdürmekle, dron uçurmak ya da “Eyy Amerika” diye bağırıp çağırmakla anti-emperyalist olamıyorsunuz."



ÖNE ÇIKAN VİDEO