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Medya Senin o bıyıkların dökülsün e mi! Komünist yazardan skandal "Bayraktar" çıkışı
Medya

Senin o bıyıkların dökülsün e mi! Komünist yazardan skandal "Bayraktar" çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 13:54:00 -
Senin o bıyıkların dökülsün e mi! Komünist yazardan skandal "Bayraktar" çıkışı

Terör örgütlerinin kuyruğuna takılıp "anti emperyalistçilik" oynayan Birgün gazetesi yazarı Berkant Gültekin, Togg, TCG Anadolu ve Bayraktar gibi yerli ve milli projelere kirli dilini uzattı.

Terör örgütlerinin kuyruğuna takılıp "anti emperyalistçilik" oynayan Birgün gazetesi yazarı Berkant Gültekin, Togg, TCG Anadolu ve Bayraktar gibi yerli ve milli projelere kirli dilini uzattı. AK Parti iktidarına yönelik "Yönetiminizin 20. yılında prototip arabaları sokaklarda gezdirmekle, iki-üç gemiyi yüzdürmekle, dron uçurmak ya da “Eyy Amerika” diye bağırıp çağırmakla anti-emperyalist olamıyorsunuz" ifadelerini kullanan Gültekin, pespaye yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Geçmiş ayan beyan ortadayken Erdoğan ve ekibi şimdi kendi iktidarlarına “bağımsızlıkçılık” gömleği dikmeye çalışıyor. Emperyalizmin güncel ihtiyaçları Erdoğan’a yeşil ışık yakmıyor diye AKP iktidarının “anti-emperyalist” olarak nitelendirilebileceğini sanıyorlar.

Bağımsızlık mücadelesi, ideolojik bir duruş ve tarihsel bir perspektif gerektirir. Yönetiminizin 20. yılında prototip arabaları sokaklarda gezdirmekle, iki-üç gemiyi yüzdürmekle, dron uçurmak ya da “Eyy Amerika” diye bağırıp çağırmakla anti-emperyalist olamıyorsunuz."

 
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Yorumlar

Ömer

Adam haklı, niye coşmuş ki buradaki yorumcular. İngiltere de uçak gemi araba yapıyor ama Amerika'dan izinsiz hiç birşey yapmaz. Küba gibi olacaksın öyle olmak için. Rahip Bronson olayında gördük herşeyi.

m a

bunlar niye bukadar ... oluyor
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