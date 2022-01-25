Senin ne haddine Peygambere cahil diyebiliyorsun

Rabia Ateş İstanbul

Dinimize hakareti ‘sanat’ zannederek Müslümanların dini değerlerini hedef alıp ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem ile eşi Hz. Havva validemize ‘cahil’ hakaretinde bulunan Sezen Aksu’ya tepkiler çığ gibi yağmaya devam ediyor. Mukaddesatla alay edip hakaret edenleri Allah (cc.) ayet-i kerimeyle uyarırken, Sezen Aksu’nun hakaretini ‘sanat’ olarak değerlendiren belli kesimler ise İslam’a sövmeyi meşrulaştırmaya çalışıyor. Enes Kara’nın intiharının ardından yapılan algı operasyonu, İlahiyatçı Dr. Cihad Kısa’nın, temizliği Kur’an’la sabit olan Hz. Meryem’e hakareti, Leman Sam’ın ‘soysuz Araplar’ şeklindeki ırkçı ifadeleri ve şimdi de Sezen Aksu’nun hadsizce sözleri, son zamanlarda İslam dinine yönelik planlı ve topyekûn saldırı olduğunu gösterirken Yazar Emine Şenlikoğlu, konuyu Yeni Akit’e değerlendirdi.

Hz. Adem şimdiki robotun ismini dahi biliyordu

“Allah haram işleyen kuluna ‘cahil’ dediğini, Hz. Adem ile Hz. Havva’da gösterdi” diyen Şenlikoğlu, Kur’an’da geçen ‘yasaklı ağaç’ hadisesini hatırlatarak, “Allah’ın ‘ağaç’ dediği şey haramdır. Allah, bir haram ortaya koydu ve ‘bu haramı yapmayın’ dedi. Aslında herkesin haramı Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yasak edilen o ağaçtır. Allah, Hz. Adem ile Hz. Havva kendi kulu olduğu için, ‘yaklaşmayın’ dediği halde yaklaşınca: Hz. Adem ile Hz. Havva’ya ‘cahillik yaptılar’ dedi. Çünkü o kul onun, koyduğu yasak onun. Ama başka bir ayetinde de Hz. Adem’in ne kadar alim olduğunu, bütün eşyanın ismini Hz. Adem’e öğrettiğini söylüyor. Hz. Adem günümüzde çıkan robotun ismini dahi biliyordu. Dolayısıyla Hz. Adem alim bir Peygamber, yüce bir insandı ama Allah, sitem olarak onlara gücenmiştir ve cahil demiştir. Çünkü Allah’ın kuralına göre haram içinde olan cahildir” ifadelerini kullandı.

Şenlikoğlu, şarkısında, alim olan Peygambere ‘cahil’ hakaretinde bulunan Sezen Aksu’ya tepki göstererek, “Sen kimsin de bir Peygambere cahil diyorsun? Senin ne haddine! Ki, dünya ehli kitabı Hz. Adem ve Hz. Havva’ya inanır. Senin hangi özelliğin seni cahillikten çıkarıyor da, milyonlarca yıl ötesinde yaratılan Hz. Adem’e cahil diyorsun? Hayretle esefle kınanacak bir şeydir. Ama bizim insanlarımızda öyle soysuzlar var ki, Sezen Aksu’ya bunu söylediği için, ‘İyi ki İslam’a hakaret ettin’ diye alkış tutabiliyorlar. Yine bizim içimizde öyle şahsiyetsizler var ki İslam’a hakaret edenlere daha çok ilgi gösterirler, onların ürünlerini inadına daha çok kullanırlar.

Fikir özgürlüğü yorumlarına tepki

Bazı siyasetçilerin Hz. Adem ve Hz. Havva için kullanılan ‘cahil’ ifadesini ‘fikir özgürlüğü’ olarak yorumlamasını da değerlendiren Yazar Şenlikoğlu, “Dine hakaret fikir özgürlüğü olamaz. Şimdi biri çıkıp tutsa onu söyleyen kişiye, ‘Sen bir cahilsin’ dese ‘fikir özgürlüğü ‘ deyip susacak mı? ‘Senin anan baban, soyun sopun cahildir’ dese dava açmayacak mı? Suç duyurusunda bulunmayacak mı?” şeklinde konuştu.

“Eleştirebilirsin, bu yalandır, ben inanmıyorum diyebilirsin ama tutup da ‘cahil’ kelimesini kullanamazsın. Çünkü bu bir eleştiri değil hakarettir” diyen Şenlikoğlu, “Bunlar da cahilliğin alameti tabii ki. Çünkü Allah, haramın dünyasına yaklaşanlara, inanç dünyasına hakaret edenlere de cahil diyor zaten” ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu ile ilgili anısını anlattı

Sezen Aksu’yla ilgili bir anısını da paylaşan Şenlikoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Allah beni nereden çevirdi biliyor musunuz? Sezen Aksu’nun bir şiir kitabı vardı. Onu okuyunca şiirlerinin karşısına cevap niteliğinde şiirler yazmıştım. Bu durumda o şiir kitabımı yayınlamaktan bana geri adım atmak düştü.

Yazar Şenlikoğlu açıklamasının sonunda şunları söyledi: Bir not düşmek istiyorum… Biz dünyaya Hz. Adem ve Hz. Havva o ağaca yaklaştı diye gelmedik. Bu tamamen başka dinlerin uydurmasıdır. Biz zaten dünyaya gelecektik. Ama onlar bulundukları cennetten (ama o cennet iman ehlinin gideceği cennet değil) cezalı olarak kovuldular. Bizim dünyaya gelmemiz, onların yaşadığı hadiseyle ilgili değildir.