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Gündem Senin havan kime oğlum! Edepsiz Can Yaman'dan yeni skandal
Gündem

Senin havan kime oğlum! Edepsiz Can Yaman'dan yeni skandal

Yaptığı ahlak dışı hareketlerle gündemden düşmeyen sözde oyuncu Can Yaman, yine büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:18:00 -
Senin havan kime oğlum! Edepsiz Can Yaman'dan yeni skandal

Yaptığı ahlak dışı hareketlerle gündemden düşmeyen sözde oyuncu Can Yaman, yine büyük bir terbiyesizliğe imza attı. Dün akşam düzenlenen Disney+ Türkiye lansmanına katılan Yaman, basın mensuplarını dikkate almadan yürüyüp geçerek burnunun ne kadar havada olduğunu bir defa daha gösterdi. Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazetecilerden biri, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" diyerek küstahlığı eleştirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra kullanıcılardan da, "Artık o dünya starı. Türk basınıyla muhatap olmuyor ama Türk dizisi yapıyor. Böyle de tutarlı bir kahraman" benzeri yorumlar geldi.

Can Yaman, daha önce İspanya'da davetli olduğu bir televizyon programında, "Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayan bir şeyler anlatabilir misin?" diye soran bir kadın hayranına, "Arka odaya geçelim kanıtlayalım" cevabını vererek bir skandala imza atmıştı.

 

 

 

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