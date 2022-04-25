  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Senin gibi karım olsa kafasını koparırım" dedi
Gündem

"Senin gibi karım olsa kafasını koparırım" dedi

Beylikdüzü metrobüsünde erkek ve kadın yolcunun alevlenen tartışmasında, erkek yolcu "Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım, 8 senedir bu yüzden mahkumum" dedi. Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 14:03:00 -
"Senin gibi karım olsa kafasını koparırım" dedi

 

İstanbul Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu ile kadın yolcu arasında yer verme konusunda tartışma yaşandı.

Alevlerin giderek yükseldiği tartışma, tarafların birbirine seslerini yükseltmesiyle bir süre devam etti.

Kavga sırasında haddini aşan erkek yolcu, kadın yolcuya "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım." dedi.

"Ben kafa kopartmaktan 8 senedir mahkumum"

Öfkeli kadın yolcunun "Koparamazsın" cevabı üzerine, sözleri kontrolden çıkan erkek yolcu,  "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım." dedi. Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay