"Senin gibi karım olsa kafasını koparırım" dedi

İstanbul Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu ile kadın yolcu arasında yer verme konusunda tartışma yaşandı.

Alevlerin giderek yükseldiği tartışma, tarafların birbirine seslerini yükseltmesiyle bir süre devam etti.

Kavga sırasında haddini aşan erkek yolcu, kadın yolcuya "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım." dedi.

"Ben kafa kopartmaktan 8 senedir mahkumum"

Öfkeli kadın yolcunun "Koparamazsın" cevabı üzerine, sözleri kontrolden çıkan erkek yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım." dedi. Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.