Senin gibi bir edepsize de bu yakışır zaten! Yazıklar olsun...

Kısmetse Olur yarışmasıyla gündeme gelen Melis Buse Betkayan ve Tiktok fenomeni Serbest Hoca arasındaki ilişki rezaleti gündemi sarstı. Bir küs bir barışık olan ikilinin pozları tepki çekti. Sebebi ise Serbest Hoca'nın evli olması...

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur programının kavgacı isimlerinden Melis Buse Betkayan estetikle değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Betyakan şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Melis Buse Betkayan Tiktok fenomeni Serbest Hoca ile sevgili olduğunu açıkladı. Melis Buse Betkayan'ın sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkınca takipçiler isyan etti.

Tepki çeken fenomen "İstediğimle gezerim bunları göze almasam fenomen olmazdım. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım yıkmam da" dedi.

Melis'in birlikte olduğu kişi ise TikTok'ta 'Serbest Hoca' olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli şahıs. İkili bir küs bir barışık halleriyle gündeme geliyor.

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