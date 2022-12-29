Senin ezikliğin, ateistlere mi Bengisu?
HDP'lileri seve seve bitiremeyen Bengisu, dindar kürt sözkonusu olunca, böyle aşağıladı..
HDP'lileri seve seve bitiremeyen Bengisu, dindar kürt sözkonusu olunca, böyle aşağıladı..
Nihal Bengisu Karaca, sosyal medya hesabından mankenlerin giydiği kıyafetleri eleştirirken Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini hedefine aldı.
Nihal Bengisu Karaca'dan hadsiz yorum! Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini hedefine aldı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nihal Bengisu Karaca, son olarak büyük bir skandala imza attı.
BİTLİSLİ KURAN KURSU ÖĞRETMENLERİYLE ALAY ETTİ
Bengisu Karaca, Tüketim Toplumu ve Din adlı etkinlikte mankenlerin giydiği kıyafetleri eleştirdi. Ancak o paylaşımı büyük tepki çekti.
Nihal Bengisu Karaca'dan hadsiz yorum! Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini hedefine aldı
Eleştirisinde Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini de Ti'ye alan Karaca, yine haddini aştı.