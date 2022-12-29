  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Senin ezikliğin, ateistlere mi Bengisu?
Aktüel

Senin ezikliğin, ateistlere mi Bengisu?

HDP'lileri seve seve bitiremeyen Bengisu, dindar kürt sözkonusu olunca, böyle aşağıladı..

Yeniakit Publisher
2022-12-29 18:10:00 -
Senin ezikliğin, ateistlere mi Bengisu?

HDP'lileri seve seve bitiremeyen Bengisu, dindar kürt sözkonusu olunca, böyle aşağıladı..

Nihal Bengisu Karaca, sosyal medya hesabından mankenlerin giydiği kıyafetleri eleştirirken Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini hedefine aldı.

Nihal Bengisu Karaca'dan hadsiz yorum! Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini hedefine aldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nihal Bengisu Karaca, son olarak büyük bir skandala imza attı. 

BİTLİSLİ KURAN KURSU ÖĞRETMENLERİYLE ALAY ETTİ

Bengisu Karaca, Tüketim Toplumu ve Din adlı etkinlikte mankenlerin giydiği kıyafetleri eleştirdi. Ancak o paylaşımı büyük tepki çekti.

Nihal Bengisu Karaca'dan hadsiz yorum! Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini hedefine aldı

Eleştirisinde Bitlisli Kuran Kursu öğretmenlerini de Ti'ye alan Karaca, yine haddini aştı.

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kolay yoluyorlar

Bu ve buna benzer bir grup kadın ateistleri, solcuları ve diğer islam karşıtlarını sömüremeyeceklerinden mütedeyyin kesimin arasına girmiş onları sömürüyorlar. Yoksa bunların muhafazakar politikayla hiç bir ilgisi yok. Hepsi karşının adamları. Zengin özlem kimlerden geçiniyor, kimlere çalışıyor?

imam

Hher partinin bir dönemi vardır, o da genel başkana endekslidir genelde. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki! 'Köstebek Özgür!'
Siyaset

Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki! 'Köstebek Özgür!'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kardeşiyle ilgili iftiralarını sürdüren CHP'li Özgür Özel'in iddialarını yalanlayarak sert tepki g..
Erdoğan'ın hamlesi Erbakan'ı mest etti: Faydalı bir adım atılıyor
Gündem

Erdoğan'ın hamlesi Erbakan'ı mest etti: Faydalı bir adım atılıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, "Faydalı bir adım atılıyo..
Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’dan bomba açıklamalar! Türk Devletleri Teşkilatları kuruluyor Türk düşmanları çatlasa da kuruluyor, çatlamasa da
Gündem

Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’dan bomba açıklamalar! Türk Devletleri Teşkilatları kuruluyor Türk düşmanları çatlasa da kuruluyor, çatlamasa da

Youtube kanalında bir paylaşım yapan yazar Murat Bahadır Akkoyunlu “Küresel Çeteye Türkistan Darbesi” başlığı altında çok önemli konuları gü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23