Senin emekli maaşıyla işin ne Cem? Milyonlarla böyle alay etti!
Bel altı ahlak dışı sözlerini sanat diye topluma yutturup adını da komedyen koyan Cem Yılmaz, milyonları cebine indirirken emekli olduğunu duyurdu.
Cem Yılmaz 1988 yılından beri çalıştığını ve bugün itibariyle emekli olduğunu Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Yılmaz, Bağ-Kur'dan 12 bin 680 TL'lik ilk maaşını aldığını açıklarken milyonlarca emekliyle alay etti.
Yılmaz'ın tepki çeken paylaşımı şöyle:
1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm.
Gündem
Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’dan İmamoğlu için pişkin paylaşım! Hani sanatçı yalaka olmazdı! Bu ne şimdi beyler