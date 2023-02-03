Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Akşener?

Altılı masa sakinlerinin birbirlerine açık-kapalı mesaj göndermeyi hızlandırdığını belirten Mehmet Şeker, Meral Akşener'in son açıklamalarını köşesine taşıdı.

Şeker, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Masadakiler birbirine açık-kapalı mesajlar göndermeyi hızlandırdı.

Seçim yaklaşıyor ve henüz aday belli değil. Normaldir.

Altı genel başkanın ayda bir toplanması, arada yaptıkları ikili görüşmeler yeterli gelmemiş demek.

Yoksa basın yoluyla mesaj göndermeyi tercih etmezlerdi.

Meral Hanım şöyle açıklama yaptı:

“Biz bu ittifakı ferasetle, feragatle, fedakârlıkla kurduk.”

***

Güzel fakat noksan söylemiş.

Fedakârlık kısmını biraz açsaydı, nelerden fedakârlık yaptıklarını söyleseydi, merak edilen bazı hususlar aydınlığa kavuşurdu.

Mesela, yutkunmaya sebep olan hususlar falan. Ya da filan. Ama kesinlikle felan değil.

Kimdir, kimlerdir yutkunduran?

Beridekiler niçin yutkunmayı seçiyor?

***

İyi Partililer, HDP’nin ve dolayısıyla dağlardaki mağara kovuklarından taktik verenlerin hoşuna gidecek sözler ve kararlar karşısında, yutkunmayı bırakıp iki çift laf söylemeyi göze alamıyorlar mı?

Bu mudur?

Olay, hadise, vak’a yahut vakıa bu mudur?

***

O konuda net bir açıklama yapmayıp üstünü kapalı bıraktıktan sonra, gerisi hikâye. (...)"