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Medya Senin ağzın ne söylüyor böyle Bay Kemal! Bu nasıl bir saçmalıktır yahu
Medya

Senin ağzın ne söylüyor böyle Bay Kemal! Bu nasıl bir saçmalıktır yahu

Yeniakit Publisher
2023-04-04 21:26:00 -
Senin ağzın ne söylüyor böyle Bay Kemal! Bu nasıl bir saçmalıktır yahu

Haşmet Babaoğlu, emir komuta disiplini altında görev yapan askere "Kimseyi dinlemeyin!" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Haşmet Babaoğlu, emir komuta disiplini altında görev yapan askere "Kimseyi dinlemeyin!" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. 

Babaoğlu, Sabah gazetesindeki "Kemal Bey, bunlar tehlikeli işler..." başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Gözünüzden kaçtı mı?

Kaçmasın!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ve düşünün...

Şunu söyleyen kişi cumhurbaşkanı adayı...

"Mehmetçiğe sesleniyorum, kimseyi dinlemeyin!" Nasıl yani?

Emir komuta disiplini altında görev yapan askere "Kimseyi dinlemeyin!" demek, neyin nesidir?

***

Devlet yönetmeye talip birisi...

Üstelik yalan yanlış videoları temel alıp bunu nasıl söyler?

"Afgan kaçaklarının ülkemize aktığı haberleri geliyormuş", kalkmış, uyarayım demiş...

Duyumla, ittirmeyle, ajans marifetiyle Mehmetçiği disiplinsizliğe kışkırtmak desek yanlış olur mu?

Öyle geçiştirilecek bir laf olmadığı açık.

***

Peki Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor?

Daha doğrusu...

Kılıçdaroğlu'na neden birdenbire Afgan göçmenler konusuna girmesi söyleniyor ve o da hiç duraksamadan bu teklife atlıyor?

Çok belli...

Bir gün önceki "seccade krizi"ni örtmek, gündemi değiştirmek, zihinleri bulandırmak için olduğu çok belli...

Fakat sıkışınca gündem değiştirmek için askerle oynamak kabul edilir şey değil!

Tehlikeli işler bunlar...

***

Kemal Bey...

Sizi yönlendiren kişilerin halkın değerlerinden zerre anlamadıklarını şimdiye kadar fark etmediyseniz, ne zaman fark edeceksiniz...

Madem seçime kadar pek halkçı(!) görüneceksiniz, madem her telden çalacaksınız, madem milletin mukaddes değerlerine de önem veriyormuş gibi yapmaya karar verdiniz...

Seccadenin ne olduğunu bilmeyen, sizi sanki askerimiz sınır kapılarını açmış gibi konuşturan bir "ajans"la ne işiniz olabilir? (...)"

 

 

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Yorumlar

Nazim Arat

Ankaradayım bakınca sınırları gördüğünü söyleyen Gandi önünü görmüyor haberi yok

gattuso

seccade olayida gündemi değiştirmek için bilinçli yaptı hdp ile pazarlığı örtmek için buda öyle seccade olayını kapatmak.için.
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