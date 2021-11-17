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Gündem Seni kurnaz "Tilki" seni! Sonunda bunu da yaptı
Gündem

Seni kurnaz "Tilki" seni! Sonunda bunu da yaptı

'Kokuşmuş mahalle' olarak tabir edilen magazin camiasının genç yaşta pohpohlayarak gaz verdiği Aleyna Tilki, gündeme gelmek için elinden geleni yapıyor... Tilki, bu defa da geçmişte istismara uğradığını açıklayarak şöhret için her şeyi kullanabileceğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:27:00 -
Seni kurnaz "Tilki" seni! Sonunda bunu da yaptı

'Kokuşmuş mahalle' olarak tabir edilen magazin camiasının genç yaşta pohpohlayarak gaz verdiği Aleyna Tilki, gündeme gelmek için gündeme sarıldı. Antalya'nın Finike ilçesinde annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddia edilen iki kardeşin davasında beraat kararı çıkmasını eleştiren Tilki, konuyla ilgili en ufak bir bilgi sahibi olmamasına rağmen yorum yapmaktan çekinmedi. Piyasaya çıktığı ilk günden beri kamuoyuna giyim-kuşamıyla bir cinsel obje olarak sunulan ve gayrimeşru ilişkileri öne sürülerek gündeme getirilen Tilki’nin asıl bombası ise kendisinin de geçmişte istismara uğradığını açıklaması oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise Tilki’nin reklam kokan çıkışına tepki göstererek “Bari bu konuları istismar etme” dedi. 

 

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