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Medya Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler? Seni Kalbime Sakladım’da kim oynuyor?
Medya

Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler? Seni Kalbime Sakladım’da kim oynuyor?

TRT 1’de yeni diziler yaz sezonunda ardı ardına gelmeye devam ediyor. Balkan Ninnisi dizisinden sonra TRT 1 ekranlarında Seni Kalbime Sakladım adlı yeni dizi izleyiciyle buluşacak. İlk bölümüyle 30 Haziran Perşembe akşamı ekranlarda olacak olan Seni Kalbime Sakladım oyuncu kadrosu başta olmak üzere Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım karekterleri kimler? sorularılarıda dizinin tanıtım bölümünün yayınlanmaıyla birlikte merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:41:00 - 2022-06-30 15:44:27
Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler? Seni Kalbime Sakladım’da kim oynuyor?

Seni Kendime Sakladım dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Seni Kendime Sakladım dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Seni Kalbime Sakladım

Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler?

Seni Kendime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.

Zeynep- Sevda Erginci

Civanmert – Ekin Mert Daymaz

Yusuf Abdullah – Osman Alkaş

Adalet – Gülseren Gürtunca

Deren – Gökçe Akyıldız

Reyhan- Elçin Afacan

Türkan – Mehtap Bayri

seni kalbime sakladım

Seni Kalbime Sakladım dizisinin konusu ne?

Seni Kalbime Sakladım’da aile şirketini yöneten zeki, becerikli Zeynep ile “yekparmak vale” olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert’in hayatını konu alıyor.

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