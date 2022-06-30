Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler? Seni Kalbime Sakladım’da kim oynuyor?

TRT 1’de yeni diziler yaz sezonunda ardı ardına gelmeye devam ediyor. Balkan Ninnisi dizisinden sonra TRT 1 ekranlarında Seni Kalbime Sakladım adlı yeni dizi izleyiciyle buluşacak. İlk bölümüyle 30 Haziran Perşembe akşamı ekranlarda olacak olan Seni Kalbime Sakladım oyuncu kadrosu başta olmak üzere Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım karekterleri kimler? sorularılarıda dizinin tanıtım bölümünün yayınlanmaıyla birlikte merak edilir oldu.