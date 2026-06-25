Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın
Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralamaya çok yakın. Bordo mavililerin, Kamerunlu file bekçisiye yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralamaya çok yakın. Bordo mavililerin, Kamerunlu file bekçisiye yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, kaleci rotasyonu için rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi.
Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz sezon kiralık olarak formalarını giyen ve performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Manchester United'ın deneyimli eldiveni Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
TRT Spor’un haberine göre, Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralamaya çok yaklaştı.
Bordo mavililerin, Manchester United'dan kiraladığı Kamerunlu file bekçisi ile yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
Geçen sezon Trabzonspor'la 34 maça çıkan Onana, kalesinde 42 gol gördü. Kamerunlu file bekçisi, 6 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
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