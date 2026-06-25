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Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın

Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralamaya çok yakın. Bordo mavililerin, Kamerunlu file bekçisiye yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

#1
Foto - Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, kaleci rotasyonu için rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi.

#2
Foto - Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın

Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz sezon kiralık olarak formalarını giyen ve performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Manchester United'ın deneyimli eldiveni Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

#3
Foto - Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın

TRT Spor’un haberine göre, Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralamaya çok yaklaştı.

#4
Foto - Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın

Bordo mavililerin, Manchester United'dan kiraladığı Kamerunlu file bekçisi ile yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

#5
Foto - Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 1 yıl daha kiralamaya çok yakın

Geçen sezon Trabzonspor'la 34 maça çıkan Onana, kalesinde 42 gol gördü. Kamerunlu file bekçisi, 6 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

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