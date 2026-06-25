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Gündem Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar
Gündem

Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar

Yeniakit Publisher
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Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar

Ardahan Üniversitesi’nin mezuniyet törenine pankart krizi damga vurdu. Törende Süper Lig’e yükselen Amedspor’a destek amacıyla öğrencilerin cep harçlıklarıyla "Şampiyon da olduk, mezun da..." hazırlattığı pankarta üniversite yönetimi müdahalede bulundu. Öğrencilerin taşıdığı pankart ellerinden zorla alınarak indirildi.

Ardahan Üniversitesi’nin mezuniyet törenine Süper Lig’e yükselen Amedspor’a başarı dilemek isteyen öğrencilerin cep harçlıklarıyla hazırlattığı pankart, üniversite yönetimi tarafından zorla ellerinden alınarak indirildi. Kameralara yansıyan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar, mezuniyet sevincine gölge düşürdü.

ANINDA MÜDAHALE ETTİLER

Öğrenciler kortej halinde sahneye çıkarken yanlarında getirdikleri "Şampiyon da olduk, mezun da..." yazılı ve Amedspor'a Süper Lig'de başarılar dileyen pankarta üniversite yöneticileri anında müdahale etti. Diğer öğrencilerin taşıdığı resimli ve farklı içerikteki pankartların geçişine izin verilirken, Amedspor pankartına izin verilmemesi dikkat çekti.

 

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