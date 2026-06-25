Mezuniyet töreninde Amedspor krizi! Zorla ellerinden aldılar

Ardahan Üniversitesi’nin mezuniyet törenine Süper Lig’e yükselen Amedspor’a başarı dilemek isteyen öğrencilerin cep harçlıklarıyla hazırlattığı pankart, üniversite yönetimi tarafından zorla ellerinden alınarak indirildi. Kameralara yansıyan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar, mezuniyet sevincine gölge düşürdü.

ANINDA MÜDAHALE ETTİLER

Öğrenciler kortej halinde sahneye çıkarken yanlarında getirdikleri "Şampiyon da olduk, mezun da..." yazılı ve Amedspor'a Süper Lig'de başarılar dileyen pankarta üniversite yöneticileri anında müdahale etti. Diğer öğrencilerin taşıdığı resimli ve farklı içerikteki pankartların geçişine izin verilirken, Amedspor pankartına izin verilmemesi dikkat çekti.