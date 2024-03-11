Şener Şen’i çileden çıkaran adam! Bağırıp kovdu
Şener Şen, cenazede vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesine haklı olarak tepki gösterdi.
Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yıldızoğlu'nun törenine katılan Şener Şen, vatandaşların yanına gelerek fotoğraf çektirmek istemesinden rahatsız olarak "Yeter ya" diyerek tepki gösterdi.
9 Mart'ta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu için Levent Camii'nde cenaze namazı kıldı.
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