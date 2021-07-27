Şener Özbayraklı Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’yı renklerine bağladı. Galatasaray'a 2019-2020 sezonunda imza atan Şener, sarı-kırmızılı forma ile 20 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Başakşehir’e imza atan Şener Özbayraklı, teknik direktör Aykut Kocam ile çalışmanın büyük bir onur olduğunu ifade etti. Özbayraklı, “Ben daha önce 1 sene çalıştım. Aykut hocaya çok değer verirdim. Daha doğrusu Türkiye'nin değer verdiği bir hocamız. Onu anlatmaya gerek yok. Ben de yeterince tanıyorum Aykut hocamı. İnşallah onu mahcup etmeden, iyi bir şekilde hizmet ederim. Kendimi de mahcup etmem” dedi.

Özbayraklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolda hırs, azim, heyecan olması gerekiyor. Bu bende her zaman vardır. Bunun da şu an yeni başlangıcını yaşıyorum. İnşallah bu heyecanımı sahaya en iyi şekilde veririm.”

Şener Özbayraklı kimdir?

Şener Özbayraklı 23 Ocak 1990'da Artvin Borçka'da dünyaya geldi. Özbayraklı altyapı kariyerine 2003 yılında Borçka Gençlerbirliği'nde başladı. 2009 yılında Şener zbayraklı Keçirörengücü ile profesyonel kariyerine başladı. 2010-2013 yıllarında Bgsaşspor forması giyen Özbayraklı 7 Ocak 2013'te Bursaspor'a transfer oldu. Yeşi-beyazlı forma ile 103 maça çıkan Şener 1 gol atıp 17 asist yaptı. Bursaspor formasıyla dikkatleri çeken sağ bek 1 Temmuz 2015’de Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe formasıyla 110 maça çıkan Özbayraklı 5 gol atıp 14 asist yaptı. Özbayraklı 2 Temmuz 2019'da Galatasaray ile anlaştı.

Öte yandan Sener Ozbayrakli milli forma ile 19 maça çıktı.