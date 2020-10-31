Senegal'deki Gineliler, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimini protesto etti

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da, Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimleri protesto edildi.

Emperyalizm Karşıtı ve Panafrikanist Devrim için Cephe (FRAPP) hareketi tarafından düzenlenen gösteriye, Senegal'de yaşayan binlerce Gineli katıldı.

Eylemciler, 3'üncü dönemine aday olan ve 18 Ekim'deki seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Alpha Conde aleyhinde sloganlar attı.

Gösteri, yapılan basın açıklamalarının ardından olaysız sona erdi.

Gine'nin Dakar Büyükelçiliği önünde geçen hafta izinsiz yapılan gösteride, eylemcilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

Göstericiler, Conde'yi seçimlerde hile yapmakla suçlamıştı.

Senegal'de yaklaşık 3 milyon Gineli yaşıyor.

- Diallo kendi "zaferini" ilan etmişti



Mevcut Cumhurbaşkanı Conde'nin en güçlü rakibi kabul edilen Cellou Dalein Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını ve yüzde 53,84 oy aldığını duyurmuştu.

Diallo taraftarları "zaferi" kutlamak için muhalefet liderinin evinin ve partisinin önünde toplanmış ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.



Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak kazanamamıştı.



- Conde ilk turda seçildi



Bağımsız Seçim Komisyonunun, 24 Ekim'de duyurduğu geçici sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Conde yüzde 59,49 oyla ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.



Conde'nin en yakın rakibi UFDG lideri ve adayı 68 yaşındaki Diallo ise yüzde 33,5 oy almıştı.



Diallo ve destekçileri, sonuçları kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Seçimin ertesi gününden bu yana düzenlenen eylemlerde 243 kişi gözaltına alındı, en az 12 kişi yaşamını yitirdi.



- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.



Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.



Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok protesto gösterisi düzenlenmişti.



